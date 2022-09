Suhted hakkavad nüüd Jäära jaoks üha tähtsamat rolli mängima ning võimalik, et Jäär muudab sel nädalal ühe partnerluse osas meelt. See võib ka tähendada, et ühe partneriga pikemalt aset leidnud konflikt või lahendamata küsimus saab viimaks lahenduse. Nüüd on hea aeg pidada maha need vestlused, mida on kaua edasi lükatud. Jäär saab võimaluse oma suhted uuele tasandile viia. Ainult laupäeval ära midagi kindlat otsusta, see on rohkem unistamise päev.