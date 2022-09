INTERVJUU ⟩ «Ma näen su häält» avasaates teist korda osalenud rallikohtunik: mõtlesin, kas tõesti suudan uuesti võita

Pühapäevases «Ma näen su häält» avasaates teesklejana esinenud Kene Viljak on ka varasemalt saatega tuttav. Eelmisel hooajal oli ta just koos oma ämmaga arvajate rollis, kes ostsid antud auhinnaraha eest uue auto. Sel hooajal arvas naine, et oleks tore uuesti proovida, kuid täiesti uues ja üllatavas rollis.