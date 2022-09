INTERVJUU «MA NÄEN SU HÄÄLT» SAATE VÕITJAGA ⟩ Toidukuller: tahaks osta uued pesukomplektid ja minna juuksurisse

Liisbeth on noor ja särav naisterahvas, kes on julge ning läheb kaasa just kõige naljakamate ning spontaansete ideedega. Saatesse tulek oli tema jaoks kiire ja rutakas otsus. Naise sõnul jälgis ta eelmist hooaega koos sõpradega. «Arutasime, et lihtne raha ja mõtlesime, et võiks proovida. Seejärel kandideerisime ja oli nii naljakas mõte.» Kui aga võimalus päriselt tuli, et saates teesklejana üles astuda, siis olukord läks noore naise jaoks hirmsamaks, kuid kui mingi võimalus juba antakse, siis ei saa ära öelda, nendib ta.