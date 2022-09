UUED TUULED ⟩ Priidu Heinroos alustas tööd Vene Teatris: vene keel väga ladusalt välja ei tule, aga saan hakkama!

Ansambli Respekt solisti Kerdo Möldri väljavalitu Priidu Heinroosi Facebooki kontole ilmus möödunud nädalal rõõmusõnum: mees on alustanud tööd Vene Teatris. «Elu on täis ootamatusi ja üllatusi,» kirjutas ta postituse juurde. Rõõmusõnumit jagas ühismeedias ka Kerdo. «Meil on täna suur põhjus tähistamiseks! Elagu meie Priidu!» rõõmustab Kerdo.