USA räppar kaotas süütuse lausa kahel korral

USA räppar Jack Harlow on 24-aastane muusik, kes põrutas meelelahutusmaailma 2017. aastal looga «Dark Knight». Loo muusikavideo on tänaseks Youtube'is kogunud üle 8,5 miljoni vaatamise.

Loo üheks produtsendiks oli Kanye West, kes pani Harlow' veidi hiljem parima viie paljulubava räppari nimekirja, vahendab Billboard . 2022. aasta märtsis sai Harlow enda esimese rolli näitlejana suurfilmis «White Men Can't Jump», mis on 1992. aasta samanimelise spordikomöödia uusversioon.

Tal on välja tulnud kaks albumit. Debüütalbum «Thats What they All Say» ilmus 2020. aastal ning värskeim «Come Home The Kids Miss You» tänavu mais.