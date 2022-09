Belgia blogija kuus põhjust, miks Eestisse mitte elama tulla

«Tänavad on tühjad. Keegi ei taha sinuga rääkida. Päevas on päikesevalgust neli kuni viis tundi ja see jõuab vaevalt linna, sest pilved on ees. Novembris sajab iga päev vihma,» kirjeldas ta Eesti ilma.

Jalgrattad lumises linnas. Foto: Sille Annuk

4. Inimesi ei tajuta hästi

Blogija sõnul on keeruline Eestis sõpru leida, kuna eestlased võtavad väga raskelt uusi inimesi omaks.

«Mäletan, et lugesin ühe Dubais elava aasia inimese artiklit. Ta kirjutas, et «sind ei võeta Dubais kunagi tõsiselt arvesse, kui sa ei ole valge või ei ole pärit AÜE-st». Täpselt samamoodi tunnen ma end Eestis. Kõik on 190 sentimeetit pikad, aga mina olen 170 sentimeetrit ja lühikesi inimesi on raske tõsiselt võtta. Võib-olla on see nii, igatahes uute sõprade saamine on raske.»

5. Kõik lahkuvad

Belglasest blogija sõnul on kolm aastat maksimaalne aeg, mil inimesed Eestis elavad. «Siia tullakse töö või elukaaslase pärast. Kui inimene kaotab töö või läheb lahku, siis nad lahkuvad.»

«Stabiilne sotsiaalne elu on luksus, mida siin on raske lubada,» tõi ta teiseks põhjuseks.

6. See asub maailma lõpus

Blogija sõnul asub Eesti geograafiliselt kehvas kohas – siit ei lenda lennukid ja postikulu on meeletu.

«Tellisin Amazonist mikrofoni podcastide jaoks ja maksin 20 eurot postikulu. Siia pole lihtne asju tellida,» tõdes ta.

Lisaks sellele, et internetist tellimine on kulukas, tõi blogija välja, et keeruline ja vaevarikas on Tallinnast kuhugi lennata. «Ma lähen novembris Lissaboni. Pean sinna jõudmiseks võtma kolm lennukit. Otselende ei ole ühtegi,» imestas ta. «Kui ma lendan Belgiasse, siis pean lendama Riiast või Helsingist.»

Eesti lipp Pika Hermanni tornis. Foto: Peeter Langovits

Kokkuvõtteks ütles belglane, et muru on harva teisel pool rohelisem.

«Ma olen märganud, et kui ekspatrioodid lähevad kuhugi, kohanevad nad kiiresti kohaliku meeleolu ja tavadega. Pole vahet, kust sa pärit oled, Hispaanias pidutsevad kõik. Pole vahet, kust sa oled pärit, Eestis ei räägi sinuga keegi.»