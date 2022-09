9. septembril algas Merkuuri retrograadne liikumine, mis kestab kuni 1. oktoobrini. See tähendab, et Merkuur on jõudnud oma orbiidil sellisesse kohta, kus Maalt vaadatuna tekib optiline illusioon, justkui Merkuur liiguks tagurpidi. Tegelikult liigub Merkuur alati samas tempos ja ikka edasi, aga meile Maal võib paista, justkui see aeglustub, seiskub, liigub tagurpidi ja jälle kiireneb. Merkuuri retrograadse liikumise ajal on Merkuur tegelikult Maale kõige lähemal.