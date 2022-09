PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 10. september: Jäära kimbutavad minevikuvarjud, Vähk avastab aga partneri kohta midagi üllatavat

Keegi lähedastest võib vajada sinu abi või nõuannet. Tegemist on ehk ammuse valupunktiga, mille klaarimine tuleks nüüd ette võtta.

Isegi juhul, kui oma partneriga juba palju aastaid koos elanud oled, võid avastada, et on olulisi asju, mida sa tema kohta veel ei tea.

Armastus on teema number üks. Mõtled ja juurdled pidevalt, mida teha ja kuidas käituda, et suhteid edasiviivalt arendada.

Sõna on sinu käes kui relv – kasutad seda oskuslikult, et oma tahtmine läbi suruda. Vaevalt küll, et keegi sulle selles vastu saab.