PALJU ÕNNE ⟩ Reporter Eda-Liis Kann sünnitas kolmanda tütre

Kanal 2 reporter Eda-Liis Kann (43) sünnitas 9. septembri öösel kell 00:34 tütre. «Sünnitus läks kiirelt. Ämmaemand ütles, et pressimiseni ei jõudnudki. Hingasin lapse välja,» rääkis Eda-Liis Elu24-le. «Seekord läks nii. Ei jõudnud ma kellelegi helistada, et keegi siia tuleks, järsku kõik hakkas pihta ja siis kõik läbi oligi. Sünnitus läks väga tublisti. Rasedus ka läks hästi,» ütles teletäht.

Eelmised sünnitused nii lihtsalt ei läinud. Eda-Liis selleks sünnituseks kuidagi eriliselt ette ei valmistunud. «Kui sa oled küps, siis saad võib-olla rohkem aru, et ülesanne on laps välja saada. See oli puhas õnn lihtsalt. Tähtede seis oli õige.»