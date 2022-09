MAAILM ON LEINAS ⟩ Kuninganna Elizabeth II lahkus meie seast juba pärastlõunal, uudise teatamiseks oodati perekonda

Tervisemuresid varemgi

Suvel kirjutasime, et kuninganna Elizabethil on halveneva tervise tõttu vähem tööülesandeid ning mitmest ametlikust üritusest on ta just halva tervise tõttu kõrvale jäänud. Suvel muudeti suisa kuninganna ametijuhendit esimest korda üle kümne aasta – vähendati kohustusi, mida 96-aastane peab täitma.

Tänavu maikuus avas prints Charles ametlikult Suurbritannia parlamendi. See oli esimene kord peaaegu 60 aasta jooksul, kui tema ema tseremoonial ei osalenud.

Möödunud aasta sügisel ütles prints Charles ajakirjanikele, et ta ema on hea tervise juures. «Tänan küsimast, ta on hea tervise juures. Samas on ta juba 95-aastane ja selles vanuses ei ole enam nii lihtne, kui varem. Olen 73-aastane ja juba minu vanuses on probleeme,» sõnas prints Charles ajakirjanikele.

Kuningliku pere eksperdi Daniela Elseri sõnul on kuninganna Elizabeth, kelle abikaasa Philip suri möödunud aasta aprillis 99-aastaselt, viimase aastaga silmnähtavalt muutunud. «Muutus on tõeliselt ehmatav. 12 kuuga on kuninganna palju kõhnemaks jäänud ja üldiselt justkui kahanenud.»

Ehkki kuninganna tervis on eriti kiivalt luubi all just pärast tema armastatud abikaasa prints Philipi lahkumist, on spekulatsioonid tervisemurede kohta ajakirjanduse veergudel olnud varemgi.

Juba 2017. aastal, mil kuninganna ei osalenud tavapärasel uusaastajumalateenistusel, kuna ta polnud külmetushaigusest paranenud, spekuleeriti selle üle, et monarhi tervislik seisukord on arvatust halvem. See oli esimene kord 28 aasta jooksul, mil Elizabeth oli sunnitud kõrvale jääma jõulujumalateenistusest.

Ka 2018. aastal teatas Briti kuningakoda, et kuninganna Elizabeth II ei osale katedraalis erijumalateenistusel, kuna ta tervis on halvenenud. Toona arvati, et valitseja tervise halvenemise põhjustas kuum ilm.