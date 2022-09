PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 9. september: Ambur tunneb ennast segaduses olevat, Vähil tuleb olulised küsimused kodustega läbi arutada

Iseenda vajadused on esiplaanil. Tahad kallimalt palju saada, kuid ei mõtle eriti sellele, mida ja kui palju sa ise vastu annad.

Pilk on tulevikku suunatud, sinu visioon on julge ning üritad teisigi kaasa haarata. Paraku ei pruugi see plaan olla päris realistlik.