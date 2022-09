Kuninganna Elizabeth II tervis on tekitanud muret juba aastaid

Briti 96-aastane kuninganna on Šotimaal Balmoralis meditsiinilise järelevalve all, sest arstid muretsevad tema tervise pärast. Tema poole on teel ka poeg prints Charles ja pojapojad William ja Harry. Monarhi tervis on juba aastaid inimestele pidevalt murekortse tekitanud ja pidevalt on piltidelt otsitud ja leitud märke, mis viitavad naise halvale tervisele.