ELU25 ⟩ Oavi Ruitlane: Mida me inimesena päriselt kardame?

Kui ma vanaisa käest küsisin, et kas ta kartis, muheles vanaisa, et ei, et kunagi tuleb niikuinii surra, selles pole kokkuvõttes midagi hirmsat. Kui ma vene sõjaväkke minema hakkasin, pidas ta mulle lühikese loengu, et kui mind Ungarisse või kuhugi mujale rahulikke inimesi tulistama saadetakse, et ma siis mingil juhul kaitsetuid inimest ei tulistaks. Ükskõik mis, aga et ei tulistaks. Mulle ei tundunud toona, et mulle võiks selline jabur olukord osaks saada ja ma lubasin muiates, et eks ma siis ei tulista. Tänapäeval pole enam nii kindel, et selliseid olukordi ette tulla ei või, maailm on lolliks läinud, ja kohati ei maksa rahuliku elaniku elu enam midagi, aga jah, mul on meeles ja ma tõepoolest ei tulistaks, nagu vanaisale lubatud, sest see ühe inimese elu minu oma näol, polegi kuidagimoodi teiste inimeste omast midagi suuremat, ega rohkemat, nii need asjad kuidagi on.