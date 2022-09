PAPARATSOFOTOD ⟩ Venemaa suursaadiku Mercedes Benz hõivas toidupoe parklas nelja auto koha

Fotodelt on näha, et sõiduk pargib keset parkimisjoont ehk hõivab enda alla kaks parkimiskohta. Lisaks ületab see ka parkimiskohtade ristumisjoont, mistõttu võttis sõiduk valesti parkimisega enda alla suisa neli parkimiskohta, tekitades sellega teistele autojuhtidele ebamugavusi.