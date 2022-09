3 sodiaagimärki, kelle armuõnn hakkab pöörduma

Kuigi enamusele sodiaagiringile on see aeg suhteelus igav ja kuiv, lõikavad mõned sellest kõigele vaatamata kasu. Kolm õnnelikku sodiaagimärki võivad lausa avastada, et Veenuse Neitsis liikumise ajal nende armuelu elavneb ning areneb mõnusalt edasi. Just nemad leiavad nüüd kõige rohkem armastust. Mõju jääb kestma kuni 29. oktoobrini.