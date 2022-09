Paides elav lapsevanem segaduses: kas mu laps ei saa koolis kohta Ukraina õpilaste tõttu?

Koolid selgitavad

Paide Hammerbecki Põhikooli direktor Barbi Valdmann ütles, et vastab tõele, et üks lapsevanem soovis oma lapse tuua Paide Hammerbecki Põhikooli 5. klassi õppima, kuid vabu kohti 5. klassides ei olnud. «Lapsevanemal soovitasime koolikoha leidmiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse poole,» ütles Valdmann.

«Olukorras puudus seos Ukraina õpilastega,» kinnitas direktor. Hammerbecki koolis õpib hetkel 30 Ukraina õpilast.

Väätsa põhikooli direktor Anneli Mand selgitab, et neil on viiendas klassis 29 last, mis on juba kaugelt üle piiri ning nad on juba varasemalt taotlenud luba klassi suurendamiseks. 29 õpilast ongi maksimumarv ja sellest rohkem lapsi enam ei mahu. «Ruumi täituvus on nagu ta on, ruumi venitada ei saa. Nii suurt viiendat klassi ei mäletagi varasemast,» ütleb Mand tõdedes, et helistajaid ja küsijaid on väga palju ning tihti kipubki olema nii, et küsitakse kohti klassi, kus on juba palju õpilasi.

Väätsa põhikool. Foto: Dmitri Kotjuh

«Seda, et meil oleks ukrainlaste tõttu lapsi klassis palju, ei ole,» kinnitab direktor. Sõja jooksul on Väätsa põhikooli tulnud viis Ukraina last. «Mõned ukrainlastest õpilased olid siin juba varem.»

Mis puudutab aga jagamist oma lasteks ja võõrasteks lasteks, siis kõik lapsed, kes on sellesse piirkonda sisse kirjutatud, on nö oma lapsed, ütleb direktor. «Ukraina lapsed on ka meie lapsed, kui nad elavad Väätsal ja Türi vallas. Nende sissekirjutus ja elukoht on siin. Mõlemad on selles mõttes kohalikud, kui nad elavad ühes piirkonnas,» selgitab koolijuht.

Ukraina õpilased. Foto on illustreeriv. Foto: Rakvere põhikool

Paide linnavalitsus: Ukraina lapsed ei võta Eesti laste kohti ära

Paide linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Maarit Nõmm ütles, et Hammerbecki põhikooli 5. klass oli selleks ajaks tõesti juba komplekteeritud. «Lapsele oli koht olemas linna teises koolis, Hillar Hanssoo põhikoolis. Ukraina lapsed pole ühtki Eesti lapse kohta Paide linna haridusasutustes «ära võtnud»,» kinnitas Nõmm.