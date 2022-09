Jäär on saanud mõned nädalad elu nautida, kuid nüüd läheb tähelepanu rohkem tööle. Ka naudingud, rõõmud ja isegi armastus tulevad nüüd rohkem läbi töö ja töökaaslaste. Suhtes saab aga olulisemaks teineteise praktiline toetamine ja aitamine. Tööalaselt on oodata häid uudiseid ja võimalusi, kuid nädalalõpus tuleb millestki ka lahti lasta. See ei ole midagi dramaatilist, kuid miski su elust peab lahkuma, et uuele ruumi teha.