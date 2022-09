FAKTIKONTROLL ⟩ Kas tõesti müüb Balenciaga pudelitest tehtud plätusid uskumatu hinnaga?

Sotsiaalmeedias levivad viimasel päevadel kulutulena väidetavad Balenciaga uued jalavarjud, mis muidugi paljud silmi pööritama panevad. Nimelt jääb mulje, et tarbija šokeerimist harrastav bränd on otsustanud turule tuua jalavarjud, mis on valmistatud ei millestki muust, kui vanadest plastpudelitest.