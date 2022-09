SAADETIS VANGLASSE ⟩ Kinnimajja narkootikumide smugeldamises süüdistatav mees kasutas vahendajana oma abikaasat

Kohtuistung reedel, 2. septembril. Martõštšenko ei soovi, et teda pildistataks. All paremal pruunis nahktagis Durnev.

«Jaa, selle eest ta istubki praegu,» kommenteerib kaitsja 39-aastase Sergei Martõštšenko varasemat meedias figureerimist seoses sellega, et ta lasi endale õnnitluskaartidega vanglasse narkootikume saata. Nüüd on ta äärmiselt sarnase süüdistusega taas kohtu all.