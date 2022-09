Ieva Ilves on endise Eesti presidendi Toomas Hendrik Ilvese kolmas abikaasa, kellega nad on olnud abielus alates 2016. aastast. Paari lahutab 24-aastane vanusevahe, mis viitab, et mõlemad on sündinud hiina kalendri järgi mao aastal. Heidame aga pilgu sünastriale ehk võrdleme kummagi sünnikaarte, et näha, mis neid kahte kosmilisel tasandil seob ja kuidas koosolemine neile mõjub.