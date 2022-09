Saade «Ma näen su häält» üllatab uue nõunikuga: mulle meeldib, kui mind haneks tõmmatakse!

«See on minu jaoks suur üllatus, et ma siin pundis olen, sest esimesel hooajal olin külalisnõunik just selles saates, mille võitis teeskleja,» sõnab Niinemets. Elukutseline ümberkehastuja ütleb, et talle suisa meeldib, kui teda haneks tõmmatakse, ning tal on selle vastu sportlik huvi.