ÜLLATAV ⟩ Sky Plusi raadiosaadet hakkab Andi Raigi kõrval vedama tuntud lauljanna

«Kõik on uus septembrikuus!» annab raadio Sky Plus enda Facebookis teada uuest saatejuhist.

Nimelt asub Eleryn Tiit koos Andi Raigiga juhtima juhtima Sky Plusi raadiosaadet.

Muusik tunnistas, et on sellest pikalt mõelnud ja unistanud. «Usun, et raadiotöö on minu jaoks hea võimalus areneda ja õppida,» ütles Eleryn Tiit portaalile Sky. Muusikasõbrad aga muretsema ei pea, sest muusika ja selle loomine Eleryni elust kuskile ei kao.

«Hirme ei ole, aga ootusärevus, põnevus ja väikene närv käivad asja juurde,» rääkis Eleryn Elu24-le, tunnistades, et talle meeldivad väljakutsed ja olukorrad, kus ei tunne end veel kui kala vees.

Enim ootab ta aga selle väljakutse puhul enesearengut. «Et näha seda, kus ma olen praegu ja kuhu on võimalik näiteks aasta jooksul areneda. See on põnev!» selgitas ta.

Muusik lubab, et raadiosaade tuleb positiivne ja humoorikas. «Kuna mul on nii tore partner, siis seda toredam see on!» rääkis ta kaassaatejuhist Andi Raigist. «Loodan, et see tuleb positiivne, äge ja humoorikas saade!»

Aasta tagasi, kui muusik Elmari raadiot väisas, rääkis ta nii enda soolokarjäärist kui muusika loomisest.

«Laulusõnu loon ma pigem öösiti! Päeval on lihtsalt nii palju tegemist ja ringi käimist. Kui päeval peaks siiski hea idee tulema, siis kirjutan selle ruttu telefoni üles... kuid sügavam mõttetöö toimub öösiti,» avaldas Eleryn.

Aastaid ansamblis 2 Quick Start taustalauljana leiba teeninud Eleryn tõdes toona, et soolokarjäär on talle märksa olulisema tähendusega kui menubändi tagareas laulmine.