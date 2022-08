EI ANNA ALLA ⟩ Brigitte Susanne Hunt läheb netikomentaatori vastu riigikohtusse. Robert Sarv: võitleme igal juhul Brigitte õiguste eest lõpuni välja!

Teisipäeval otsustas Tallinna ringkonnakohus, et möödunud aasta novembris tehtud Harju maakohtu otsus jäetakse muutmata ning Brigitte Susanne Hundi esitatud mittevaralise kahju hüvitis ei ole põhjendatud. Brigitte esindaja Robert Sarv ütleb, et otsus kaevatakse edasi riigikohtusse ning ütles, et ehkki Brigitte on avaliku elu tegelane, ei ole aktsepteeritav ühegi naisterahva kohta jätta eksitavat muljet, justkui ta tegeleks prostitutsiooniga.