Lasnamäel keset ööd «Venemaa» karjunud noortel tuli politseiga tegemist teha

«See on hämmastav, et keegi otsustab keset ööd agressorriigi nime karjuda!» nentis politseipatrulli kutsunud kodanik.

Ida-Tallinna piirkonna grupijuht lisas, et öörahu rikkumise korral on see tavapärane praktika, et esmalt vesteldakse. «Kui sellest jääb väheks, on võimalik alustada menetlust ning karistada rikkujat näiteks rahatrahviga. Vahel juhtub ka, et juba kohapeal tuleb rikkujalt näiteks rikkumist võimaldav seade hoiule võtta korrarikkumise lõpetamiseks või suisa rikkuja kinni pidada,» lisas ta.