PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 30. august: Jäära enesetunne võib sõltuda ilmast, Neitsil ilmnevad suhetes probleemid

Ettevaatust rahaasjade ajamisel! Sa ei pruugi realistlikult tajuda, millal ja kuhu on kasulik investeerida, mida osta, mida ostmata jätta.

Mida suurema hooga tegutsed, seda enam on eksimisvõimalusi – oled enesekindel ja kipud üle hindama nii võimalusi kui ka jõuvarusid.

Kaasinimesi on kerge mõista, saad paremini aru nende tegutsemise motiividest ja sellestki, kui keegi üritab sind petta.

Tegutsemise päev, mil tahad teha midagi kodu jaoks. Kui sul on suvekodu, siis ehk on seal enne ilma jahenemist vaja midagi korda seada.

Pilk jääb peatuma kaupadel, mida netipoed reklaamivad. Mingi asjaga võib olla nii, et sa lihtsalt pead selle endale saama!

Muudatuste tegemine on vajalik. Sa tead, millistest asjadest ja suhetest loobumine annaks sulle uue hingamise.

Sinu peamine tugigrupp on pere. Nad on mõtetes alati sinuga. Hoia seda meeles, kui tööl suhted keerukaks kisuvad.

Jõudu on sel kuul kulunud tohutul hulgal. Kui tähtaja ületanud töö on veel pooleli, võta see kohe hommikul käsile.