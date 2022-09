NÄDALAPROGNOOS ⟩ Eesolevad päevad annavad jõudu, et edasi minna: kõik on liikumises ja kasvamises

Neljapäeval jõuab Marss sekstiilis Jupiteriga, tuues kõigile kaasa lisaenergiat ning entusiasmi. Nüüd tasub olla võimalikult aktiivne ja teha kõiki neid asju, milleks viimasel nädalal ette valmistutud. See on üks kõige paremaga energiaga päev siin nädalas, nii et kindlasti ei maksa seda maha magada. Selles enregias võivad avaneda positiivsed perspektiivid ja on ka võimalik liikuda füüsilise tervenemise suunas (kellel seda vaja).

Reedel on Veenuse kvinkuksis Pluutoga, tuues kaasa «Saatusesõrme» lõpufaasi. Toimub tugev väärtuste transformeerumine. Asetleidvad kogemused võivad reaalselt muuta seda, mida inimesed tahavad ja ihaldavad. Lähedastes suhetes tuleb ehk mingit käitumismustrit või harjumust muuta - võibolla on vaja tekitada juurde ruumi, et mõlemad partnerid saaks oma väärtuseid võrdselt väljendada.

«Saatusesõrme» mustri puhul on kõige suurem soovitus olla avatud muudatustele, mida universum meie eluteesse sisse pikib. Need ei pea olema suured ja dramaatilised pöörded, vahel on tegu pisiasjadega, mis tekitavad esialgu lihtsalt ebamugavust. Suures plaanis on need nihked hästi vajalikud, et liiguksime edasi oma hinge autentsel teel. Saatusele ei maksa vastu punnida.