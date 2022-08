PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 29. august: Neitsi on pisut ebakindel, Kaksikud saavad probleemide pärast haiget

JÄÄR

Rahaasjad pakuvad põnevaid väljakutseid. Sinu suhtumine on mänguline. See lisab hasarti, aga teadagi – võimalik on nii võita kui ka kaotada.

SÕNN

Oled iseteadlik ja lähtud tegevuste tähtsusjärjekorda seadmisel sellest, mis sind köidab. Tüütud kohustused jäävad tagaplaanile.

KAKSIKUD

Harmoonia kodustes suhetes on väga tähtis. Probleemid teevad haiget. Oled valmis keerukas olukorras lähedasi toetama.

VÄHK

Vahva on toredate inimestega paar sõna juttu ajada. Vaata ainult, et sa end lobisema ei unusta, kohustusedki on vaja täita.

LÕVI

Suhtlus vastassooga on Veenuse ja Saturni pinge tõttu mõnevõrra takistatud. Oled tavapärasest veidi vaiksem ja tagasihoidlikum.

NEITSI

Oled pisut ebakindel, vajad julgustust ja tunnustust. Tahad kelleltki teiselt saada kinnitust, et teed asju õigesti.

KAALUD

Pead vajalikuks plaane enda teada hoida. Ehk on sul uskumus, et kui soovidest valju häälega rääkida, kaotavad need väe.

SKORPION

Töö nimel oled pingutanud palju, nüüd ehk tunned, et tahaksid ellu rohkem lõbu ja naudinguid. Võta veidi vabamalt!

AMBUR

Tasub pühenduda töistele asjaajamistele. Tasub kenasti käituda ka inimestega, kes ei ole sinu jaoks just kõige sümpaatsemad.

KALJUKITS

Pole mõtet teadmisi vaka all hoida. Isegi kui teised alguses ei taha sinu arvamust kuulda, tee see kindlameelselt teatavaks.

VEEVALAJA

Vajad aega, et põhjalikult süveneda. Pinnapealne toimetamine sind ei huvita. Hästi keskendud siis, kui märkad, et oled saladusele jälile jõudmas.

KALAD