Nädala keskpaik tuleb Jäärale väga mõnus ning soosib kõiki ettevõtmisi - Jääral on õnne ja energiat. Ees on ka palju suhtlemist ning võimalik, et küsimuse alla tulevad mingid olulised kokkulepped või lepingud. Kui Jäär aga mõnest potentsiaalsest partnerlusest või äriideest liialt vaimustusse satub, siis tegelikult oleks parem veel oodata. Suuremate otsuste puhul lausa kuu aega.