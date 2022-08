AITA LEIDA ⟩ «Oehh, mure nii suur.» Tartus läks kaduma papagoi Millie

«Tegemist on noore linnukesega, kes pääses välja 24. augusti õhtul Ülenurme kandis, aga juba tunni aja pärast oli Tähe tänaval ja ööbis Karlovas,» ütleb Uljana.

25. augusti päeva jooksul nähti lindu Karlovas ning inimesed võtsid Uljanaga usinasti ühendust. «Läksime Karlovasse kohale ja saime Milliega ise kontakti eile Saekoja tänava kandis. Ta istus kõrge puu otsas, aga kuna ta meile häälitses, siis tulid varesed ründama. Mees binokliga nägi, et varesed ajavad taga teda,» räägib Uljana. Vareste rünnaku peale lendaski Millie jälle minema.

Papagoile on tuttavad järgmised sõnad: Millie-Kalli, Millie-Musi, tipa-tapa, kuku, kus sa oled, Mac-Mac-Mac ja tšau.

Kui leidja kasutab mainitud sõnu, võib olla tõenäoline, et papagoi laskub kontakti. «Eelmine omanik lasi pähe istuda, meie oleme harjutanud käele ja õlale, aga võib tahta pea peale tulla,» ütleb Uljana.

«Rabada teda ei saa, proovida nii-öelda jutulainele saada ja kui tuleb käele, siis edasi rahulikult rääkida ning võimalusel tekk vm peale, et enam lendu tõusta ei saa,» annab omanik nõu.

«Oehh, mure nii suur, aga on lohutajaid, kes ütlevad, et inimeste abiga on saanud linnu kätte.»