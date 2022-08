FOTO ⟩ Eksmiss taas kohtus: Eva-Maria Laane endine abikaasa nõuab naiselt 20 000 eurot

Juuni alguses kirjutasime, et 1994. aastal Miss Estonia tiitliga pärjatud Eva-Maria Laan ja tema eksabikaasa Erik Vallaste, uue nimega Erik Alexander Sivers, lahendavad oma erimeelsusi kohtusaalis. Nimelt on ekskaasad omavahel nii tülli läinud, et Sivers on naise vastu esitanud suisa neli hagi.