PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 25. august: Neitsil on keeruline lastega suhelda, Kaljukitsel pole just kõige kergem päev

JÄÄR

Võid jõuliselt tegutsedes saavutada olulise võidu karjääririndel. Oht ülemustega tülli pöörata on aga samuti küllaltki suur.

SÕNN

Ilmselt on sul suur tahtmine oma arvamust peale suruda kellelegi, kes on sinust kõrgemal positsioonil. Tunned, et õigluse eest peab võitlema!

KAKSIKUD

Marsi ja Päikese kvadraat annab sulle palju jõudu ja pealehakkamist, millega kaasneb oht tegutseda hulljulgelt ja taktitundetult.

VÄHK

Tahaksid ohjad enda kätte haarata, oma partnerit n-ö õigele teele suunata. Sul on raske mõista, et teisel inimesel on teistsugused vajadused.

LÕVI

Ole topelt ettevaatlik juhul, kui pead kasutama elektritööriistu. Ülemäära julge tegutsemine ja ohutusnõuete eiramine on lubamatu!

NEITSI

Lastega on keeruline suhelda. Nad võivad uste paugutamisega teada anda, mida nad sinu kasvatusmeetoditest õigupoolest arvavad.

KAALUD

On hea päev selleks, et kodus midagi parandada või remontida, ent suhteid kõige kallimate inimestega ei maksaks klaarima hakata.

SKORPION

Isegi pinnapealsest jutuajamisest võib välja kasvada sõnavahetus. Vaevalt vaevud enne oma arvamuse kuuldavaks tegemist mõtlema.

AMBUR

Võib ilmneda, et mingi ammune, lahendamata jäänud probleem on praegustes tegemistes ületamatuks takistuseks. Eirata seda ei saa.

KALJUKITS

Ei ole just kerge päev. Tunned, et edasi liikumine on takistatud, sest keegi piirab sinu tegevust. Äripartnerite käitumine võib vihale ajada.

VEEVALAJA

Väga palju sõltub sellest, milline on selle kollektiivi sisekliima, kuhu kuulud. Kui olete üksmeelsed, võite teha läbimurde.

KALAD