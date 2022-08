PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 23. august: Lõvi peab oma pangaarve kriitilise pilguga üle vaatama, Kaladel on kõige tähtsamad armuasjad

Küllap oled tõsises ja asises meeleolus. Tunned, et suvi hakkab lõppema, töine tegevus muutub aina aktiivsemaks.

Selleks, et end hästi tunda, vajad aega iseenda jaoks. Rõõmu toob hobidega tegelemine, eriti hea, kui saad oma kätega midagi ilusat valmistada.

Keegi võib sulle meelde tuletada, et peaksid pereasjadele rohkem tähelepanu pühendama. Vanem põlvkond vajab ehk abi.

Vaata pangaarve kriitilise pilguga üle. See võib viia mõttele, et raha teenimine tuleb nüüdsest palju tõsisemalt ette võtta.

Energiatase tõuseb – Päike jõuab täna kell 6.16 Neitsi sodiaagimärki. Algab periood, mis on sulle soodne ja võimalusterohke.

Ole valmis teisi kuulama ja ennast avama. Sinuni võib jõuda väga olulist infot, tänu millele on kergem tulevikku planeerida.

Võid tunda vajadust kohtuda kellegagi sõpradest. Võimalik, et keegi neist võtab ise ühendust ja tahab kohtumisaja kokku leppida.

Sulle on väga tähtis, et teised sinust lugu peaksid, sind tõsiselt võtaksid. Panustad karjääri arendamisse ja töö murdmisse.

Päev sobib õpingute alustamiseks või planeerimiseks. Vajad, et sul oleks silmapiiril tark õpetaja või mentor, kellelt nõu küsida.

Kõhkluste, kahtluste või paha tuju põhjused on kuskil sügaval sinu enese sees. Kui neile jälile saad, õnnestub enesetunnet parandada.

Armuasjad on eriti tähtsad. See, kui sul on keegi, kellele mõelda ja kellele saab kõigest rääkida, teeb õnnelikuks.