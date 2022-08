NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädalalõpp toob teravaid konflikte: süda jõuab nii avaneda kui külmuda

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäeval-teisipäeval viibib Merkuur trigoonis Pluutoga ning võimaldab meid leida lahendusi vanadele probleemidele. See on hea aeg, et rääkida oma hingelt ära kaua vaevanud asjad. Neil päevil osatakse olla teineteisele head psühholoogid. Lihtsam on rääkida keerulistest asjadest, ilma et end emotsioonidesse kaotaks. Siin on tugev soov mõista ja sügavamat tähendust leida. Imeline aeg mistahes teema süvitsi uurimiseks. Selle seisuga võib saada jälile ka varjatud infole. Tõe varjamine ei õnnestu.

Kolmapäeval jõuab kätte selle aasta esimene Chironi trigoon Veenusega (viimane oli 16. oktoobril 2021). Haavatud tervendaja ulatab käe armastuse, suhete ja naudingute valitsejale. See on südame avanemise seis, mil ka need kõige haavatavamad osad võivad tulla nähtavale. Ent selle seisuga ei pea kartma edasist haava süvendamist, vaid pigem on siin mingisugune leevendus. See on nädala parim osa, kuna pärast algavad Veenuse jaoks uued väljakutsed. Nüüd tasub oma tunnetest rääkida, lähedastega aega veeta. Aga võib ka lihtsalt enesesse vaadata ja uurida, mis on need meie südamehaavad, mis on valmis tervenema. Paljud võivadki nüüd avastada, et on jõudnud oma südames uuele tasandile.