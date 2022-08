Jääral on sel nädalal ees mõned päris pingelised tööalased vestlused ning tuleb olla valmis kriitikaks. Mõned Jäärad võivad ka tunda, et mentaalne pinge häirib tervist. Üldiselt on Jäär sel nädalal pigem rahutu ning võitlusvalmis. Hea oleks kasutada seda energiat, et seada sisse mõni uus töö või tervisega seotud rutiin. Just selliste igapäevaste mustrite muutmine võib osutuda edukaks.