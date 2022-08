PEAGI ALGAB ⟩ Kanal 2 sügisprogramm toob ekraanile vanad head lemmikud ja uued huvitavad tulijad

Täiesti vastandlikud naised on sunnitud koos töötama ja väga erinevaid juhtumeid lahendama. Politseinikutööd ülimalt tõsiselt võttev Kadri (Kristel Aaslaid) ja oma hea välimuse ning naiselike võludega osavalt manipuleeriv Doris (Grete kuld) tahavad üksteisele tõestada, et just nende meetodid aitavad meeste maailmas kõige paremini karjääri teha. Uues komöödiasarjas teevad kaasa veel ka Peeter Oja, Ott Lepland, Veiko Porkanen, Simo Andre Kadastu jpt. Uus komöödiasari vallutab Kanal 2 vaatajate südamed juba oktoobris.