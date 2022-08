Keili Sükijainen oma uuest saatesarjast: ma ei suutnud uskuda, et olen selles samas korteris

Eesmärgiks on avaldada muljet karmile kinnisvaraeksperdile, kes alguses võib pakkuda korteri eest väikese summa, kuid saate lõpus seda suurendada. «Meil on olnud olukord, kus 300 euro pealt tõusis summa 490 euroni,» sõnab Keili Elu24-le.

Aega on kaks nädalat ja eelarve 1000 eurot, et teha ilmetust korterist paik, mida üürnik ihkaks juba esimesest silmapilgust oma koduks nimetada. «Tahame õpetada inimesi taaskasutama ja panna neid vaatama oma vana mööblit uue pilguga,» rääkis saatejuht. Vahel võib leida just väikesest taaskasutuspoest sellise leiu, mida pole kuskilt mujalt saada. Keili lisab, et vaataja jaoks on saatesari kindlasti väga hariv, kuna jagatakse hulganisti nippe.