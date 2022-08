KISUB KUUMEMAKS ⟩ Reedel on oodata selle suve rekordkuumust. Sünoptik Kairo Kiitsak: see pole tavapärane

Friday is looking record-breaking hot in Estonia, MEPS is suggesting +30..+34°C. Such heat is not common so late in the August.🥵 pic.twitter.com/BktaEb7rdM

Soovitused päästeametilt:

Palava ilmaga tuleb meeles pidada ohutust, unustada ei tohi ka lähedasi ja lemmikloomi.

Selleks, et kuumus liiga ei teeks, tasub kanda heledaid riideid ja peakatet. Keskpäeval, mil ilm on kõige kuumem, tasub püsida varjus. Suletuna tasub hoida ka eluruumide aknad, sest väljas olev õhk on palavam kui tuba. Palavaga tasub juua rohkesti vett, sest keha vedelikukadu on suurem kui tavaliselt.

Lisaks iseenda ohutusele tuleb silmas pidada lähedasi. Kindlasti tasub hoolitseda selle eest, et eakad lähedased ei sattuks palavaga hätta. Unustada ei tohi ka lemmikloomi. Kui olete autoga liiklemas, siis pidage meeles, et päikese käes seisva auto temperatuur tõuseb loetud minutitega. Seetõttu ei tohi suletud akendega autosse jätta ei lapsi ega lemmikloomi.

Kuna viimastel nädalatel on ilm pakkunud rohkesti soojakraade, kuid väga vähe sademeid, on loodus tuleohtlik. Seetõttu tuleb ilusat ilma nautides järgida kõiki tuleohutusreegleid, sest praegustes oludes piisab tulekahju puhkemiseks vähesest. Vähimagi kahtluse puhul tasub tuletegemine jätta aega, kui tuleohu tase on madalam.

Ohutust tuleb meeles pidada ka suviseid veemõnusid nautides. Suplema tasub minna juba eelnevatest aastatest tuttavasse kohta. Kindlasti tasub ujuma minna koos sõbra või lähedasega, et vajadusel oleks abi lähedal. Kõige kindlam on ujuda kalda lähedal nii, et jalad põhja ulatuksid. Iseäranis tähelepanelikult tuleb rannas jälgida lapsi, sest nende ohutunnetus on sageli nõrgem kui täiskasvanutel. Seetõttu tuleb lastele juba aegsasti selgitada veega kaasnevaid ohte. Unustada ei tohi tõsiasja, et alkohol ja vesi ei käi kokku – suplejale võib saatuslikuks saada isegi väike kogus lahjat alkoholi.