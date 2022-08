AITA LEIDA ⟩ Pühapäeva öösel jäi Tallinna kesklinnas teadmata kadunuks 21-aastane Igor, kelle elu võib olla ohus

SA Kadunud juhatuse liige Aare Rüütel ütles Elu24-le, et nad ootavad praegu igasugust infot noormehe kohta. «Midagi peab olema juhtunud, kui inimene koju tagasi ei tule ja temaga ühendust ei saa,» ütles Rüütel.

Igor lahkus oma kodust Tallinnas Lasnamäel 13. augusti õhtul kella 18 paiku, et kohtuda oma uute sõpradega Balti Jaamas. Kogu Igori laupäevaõhtune liikumine on endiselt täpsustamisel, kuid ühe tunnistaja sõnul oli Igor koos uue seltskonnaga kesköö paiku Schnelli tiigi pargis, kust siis igaüks peale kella 00.00 läks tunnistaja sõnul oma kodu poole.

Igor püüdis oma lähedasega telefoni teel suhelda kell 01.46, kuid lähedane Igorile ei vastanud, kuna magas ja see on hetkel viimane teadaolev märk Igorist. Peale seda kontaktivõtmise katset on Igori mobiiltelefon olnud levipiirkonnast väljas.