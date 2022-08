PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 15. august: Veevalajal on jututeemad tõsisemat ja asisemat laadi, Neitsi peas käib kaine arvestus

Energiline Marss on trigoonis jõulise Pluutoga. Nüüd on aeg ennast maksma panna, oma tahtmine läbi suruda ja muudatusi teha.

Kui läheb positsioonide kaitsmiseks, seisa enda eest. On aeg selgeks teha, kes on need kaaslased, kes sinuga koos kasvõi läbi halli kivi lähevad.