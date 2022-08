VIDEO ⟩ HELEZA peigmehega koos äri tegemisest: see on meid veel rohkem ühendanud

HELEZA nime alt on Helena Põldmaa tegutsenud aastake, kuid muusikat teinud juba pikemat aega. Varasemalt oli ta HOAX’i nimelise bändiga aastaid seotud, kuid praegu tunneb naine, et teeb esmakordselt sellist muusikat, mis on päriselt tema. «Pärast nii pikka koostööd oli raske leida, mida edasi teha, sest valikuid oli lõputult,» sõnas ta.