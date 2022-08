PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 12. august: Vähile avaldab pereliige survet, Neitsil kisub äriasjades rebimiseks

Kui näitad töises õhkkonnas emotsioone süüdimatult välja, siis on küll tüli majas. Enne suu avamist loe mõttes vähemalt kümneni.

Sulle võib tunduda, et kolleegid ei saa asjadest õigesti aru, ainult sina tead täit tõde. Kipud oma arvamust kaaslastele peale suruma.

Keeruline päev juhul, kui oled lapsevanema rollis. Järeltulijate käitumine võib olla kummaline ja provokatiivne, see mõjub ärritavalt.

Kõige rohkem haiget saavad meile teha need inimesed, kes on kõige kallimad. Väga võimalik, et keegi pereliikmetest avaldab sulle survet.