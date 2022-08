KUULAJAD MARUS ⟩ «Vikerhommiku» otse-eetris visati onuheinolikke nalju

«Vikerhommik» on eetris iga päev kell 5.30 ja seal kajastatakse päevakajalisi uudiseid teleajakirjanik Taavi Libe juhtimisel. 8. augusti varahommikusesse saatesse oli külla kutsutud spordiajakirjanik Juhan Kilumets, kellega arutati noorsportlase Karmen Bruusi saavutusi Kolumbias toimunud juunioride maailmameistrivõistlustel. Muu hulgas küsis Libe spordiajakirjanikult, kas too on tüdrukut lähemalt ka katsuda saanud – just selle küsimuse peale kahvatusid nii mõnedki kuulajad, kes pöördusid Elu24 toimetuse poole.