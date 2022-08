NÄDALAPROGNOOS ⟩ Lähenev täiskuu ei anna armu: keset takistusi tuleb kiiresti kohaneda ja vastutus võtta

Käes on taaskord täiskuunädal - seekord saabub täiskuu ööl vastu reedet Veevalaja tähemärgis. Tuleb olla valmis, et emotsioonid kulmineeruvad ning on kalduvus kõiki olukordi tavapärasest intensiivsemalt kogeda.

Kuna täiskuu jääb ühendusse Saturniga ja kvadraati Uraani ning Kuusõlmedega, on ees pingelised ajad, mil mingi olukord võib võtta inimeste silmis süngema tooni. Kuu-Saturni ühendus ei jäta ruumi rõõmule ega kergusele ning selle tõsimeelsus võib mõnikord kalduda depressioonini. Miski põhjustab suurt stressi nii ühiskondlikul kui isiklikul tasandil. Soovituslik on rahulikult hingata ja pidada meeles, et ükskõik kui halvasti asjad hetkel ka ei tundu, ka see on ajutine.

Seis annab märku, et eesmärkide saavutamine nõuab suuremat pingutust ning mingi vana olukord või takistus võib end uuesti ilmutada, et sellele nüüd parem lahendus leida.

Neljapäeval ilmub eraldi ka täiskuuhoroskoop.

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäeval-teisipäeval kogeme Veenuse opositsiooni Pluutoga - suhetes ollakse ühest küljest kirglikum ja teisest küljest paranoilisem, kuna on tugev hirm armastust kaotada. Samuti tulevad üles teemad, kus oleme südameasjus suuri kaotusi üle elanud. Kui hinge on jäänud mingi kibestumus või pettumus, võib see nüüd endast märku anda. Sügavamal tasandil soosib see seis oma armastajaloomuse ja armastuse kogemuse puhastumist. Väärtuste ja rahaga seotud küsimustes võidakse nüüd liialt äärmustesse kalduda. Suuremad otsused tasuks jätta edasisse aega.