ELU24 TESTIB ⟩ Coca-Cola, Fanta, Sprite Venemaa moodi?! — kuidas need maitsevad?

Venemaa ei ole lasknud end lääne firmade lahkumisest ja uutest sanktsioonidest heidutada, vaid hakkas valmistama karastusjooke, mis meenutavad Coca-Cola kompanii Coca-Colat, Fantat ja Sprite’i. Elu24 sai eksklusiivsetele raudse eesriide taga toodetud kraamile. Kas on tunda Coca-Cola hõngu? Kas Fanta on nagu gaseeritud vitamiinijook või on hoopiski Spirte mullidega sidrunivesi? Vaata videost!