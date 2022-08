PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 5. august: Jäär muutub raha pärast rahutuks, Lõvi tahab püüda vastassoo imetlevaid pilke

Mure raha pärast muudab sind rahutuks. Ette võib tulla lahkhelisid äripartneritega, aga ka pereliikmetega – seda juhul, kui teil on ühine vara.

Aeg soosib karjäärisihtide seadmist. Igapäevane suhtlus võib tuua kokkupuuteid inimestega, kellega pole just lihtne asju ajada.

Seltskonnas tahad püüda vastassoo imetlevaid pilke. Kui tundub, et sind ei märgata, kasutad erinevaid viise tähelepanu äratamiseks.

Merkuur jõuab taevakaarel Neitsi märki. Algamas on soodne periood mõttetöö tegemiseks ja uute asjade õppimiseks.

Mida kõrgem on positsioon, seda enam peaksid mõtlema kohustustele ja vastutusele, mitte niivõrd õigustele. Ära ürita jõuga oma tahtmist saada.

Ehkki tegutsemissoov ja töötahe on tugev, tuleb osata aega ja energiat mõistlikult jagada ning tervist hoida.

Sinu karjäärialaseid püüdlusi võib edu kroonida. Ent see ei meeldi sinu kodustele – jäägitult tööle pühendudes napib nende jaoks aega.

Sinuni jõudev info on ehk üllatav ja segadusse ajav. Enne kuuldu põhjal järelduste tegemist veendu, kas juttudel on tõepõhi all.