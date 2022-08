Saates «Ma näen su häält» Ott Leplandiga duetti laulnud Laura moosis mehe omale külla

Kodukontserte on naine korraldanud juba kuus aastat, iga suvi üks kontsert. Tuleb välja, et idee algatajaks polnud mitte Vals ise, vaid hoopiski tema äi, kes naise lauluhäälest endiselt lummatud on ning kes näib ilmselgelt poja pruudivalikuga rahul olevat.

Ka koduhoov, kus kontserte peetakse kuulub neiu elukaaslase vanematele. On imekspandav, kuidas ämm ja äi oma minia käekäigule kaasa elavad.

Laura Valsi möödunud aasta kodukontsert ämma ja äia talus. Foto: Silver Hinno

Laura Vals oma ametilt on tegelikult hoopiski ehitusjuht, kellena ta end ka «Ma näen su häält» esitles. «Tänaseks on minu igapäevatööks just ehitustööde juhtimine. Minu töö nõuab head organiseerimise ja suhtlemise oskust ning usun, et need isikuomadused on mul olemas,» räägib Vals.

Laulmisega on ta tegelenud aga juba väikesest peale. Möödunud aasta sügisel asus naine õppima WAFi laulukooli. «Olen selle vähese ajaga omandanud hulga vokaaltehnilisi teadmisi,» lisab ta.

Koduhoov, kus ta oma kontserte korraldab on silmipimestavalt ilus ning keset hoovi ilutseb ka tema ämma väikene käsitöö tuba, kus pere müüb keraamikat ning ämm viib läbi ka erinevaid loovringe.

Alguses ehitati hoovi pisike terrass, millest sai esialgne lava. Tänaseks on see aga tunduvalt laienenud. Publikul on võimalik võtta kaasa oma tekike, millel õunapuu aias pikutades kaunist kontserti kuulata saab.

Perekonnaga jutustades tundsime end väga koduselt ja usume, et seda tunnevad ka kõik külastajad, kes Tuuliku talu külastavad. Äi nägevat vaeva kenasti ka ürituse promomisega. Näiteks avatud talude päevalgi julgustas ta kõiki külalisi taas tulema, et saada osa Laura kontserdist Ott Leplandiga.

Laura Vals ise on aga nii ärevil ja põeb, et äkki Lepplnad ei ilmugi kohale mõne tehnilise viperuse pärast, kuid mõistab, et see on igale kontserdikorraldajale loomupärane hirm. «Iga kord kui Pandrele helistan, saan jälle südamerahu ning ta alati julgustab,» lisab Vals.

Eks ärevust tekitab temas ka see, et ta otsustas saata erikutsed nendele nõunikele, kes tema saate ajal olid ning ka Kanal2 armastatumaile saatejuhile Piret Laosele. «Juur õnnestus mul kätte saada, loodan, et suudame ka teistega kontakti saada,» on naine elevil.

Igal juhul on õnnelik, et korraldab esimest korda kontserdi Eesti ühe parima meesartistiga.