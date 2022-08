Võib juhtuda, et nimi ja elutee omavahel kuigi hästi ei sobigi. Kuna eluteenumber tuleneb sünnikuupäevast, siis seda kuidagi muuta ei saa – see on peamine ülesanne, mida siin elus täidame. Nime üle on inimesel aga suurem võim, kuigi sünnijärgselt antud nimi jääb mingil määral alatiseks mõjutama. Kas see tähendab, et sobimatuse korral peaks oma nime muutma? Mitte tingimata, sest olles erinevustest teadlik on võimalik muul viisil tasakaalu leida. Ent kui keegi tunneb tungivat soovi oma nime muuta, võib ka see olla lahendus.