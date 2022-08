PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 2. august: Kaksikutel paneb päev vere käima, Neitsini jõuavad imelikud kuulujutud

Veenuse ja Uraani sekstiili mõjul on partnerlussuhted tähelepanu keskmes ja õhk elektrit täis. Kirg võib lahvatada ootamatus kohas.

Asjad ei pruugi plaani kohaselt kulgeda. Ehkki see tekitab meelehärmi, tuleb sul õhtul tõdeda, et üllatusterohke päev pani vere käima.

Keegi sõpradest võib ootamatul viisil käituda. Välistatud pole seegi, et seni ustava sõbra rollis olnu tunnistab, et on sinusse kõrvuni armunud.