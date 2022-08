Jüri Pootsmann Red Bull Lennupäeva eel: mõtlen iga päev, kas see oli ikka õige otsus

Jüri Pootsmanni tiimi lennumasina ehitavad valmis Lennuakadeemia tudengid ning nende võistkond kannab nime Icarus. «Ma mõtlen iga päev, kas see oli ikka õige otsus end nii kergekäeliselt sinna ära anda. Algselt tundus lõbus,» tunnistab Pootsmann, lisades, et lennuplatvormi kõrguse peale mõtlemine teeb tal kõhu õõnsaks juba praegu.

«Samas, kui lend tehtud on, siis on kindlasti suur saavutuse tunne keres ja ma arvan, et adrekat on ikkagi vaja! Kindlasti on pärast hea tunne!» on ta veendunud.