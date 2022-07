GALERII ⟩ Mihkel Rauast King Charlesini: elustiililaager Camp of Hip-Hop tõi kohale rohkelt nii kodu- kui välismaiseid staare

Camp of Hip-Hop

Foto: Camp of Hip-Hop

Camp of Hip-Hop elustiililaager 25.-31. juulini Liipa talus.

Veel täna ja homme toimub Tallinna külje all Liipa talus üle mitme aasta aset leidnud Camp of Hip-Hop elustiililaager, mis on Eestisse kohale toonud maailmas kõrgelt hinnatud tänavatantsustaarid. Homme näeb aga tulist lahingut Eesti karikavõistluste III etapi raames, kui parimad selgitatakse välja lausa 12 erinevas kategoorias.